L'Angleterre humilie le Panama et se hisse en 1/8èmes en compagnie des Diables

L’Angleterre n’a fait qu’une bouchée du 'Petit Poucet' panaméen (6-1) ce dimanche après-midi lors de la deuxième journée du groupe G de la Coupe du Monde. Les Britanniques en profitent pour valider leur ticket pour les huitièmes de finale et officialisent par la même occasion la qualification des Diables Rouges. Le troisième match face à la Belgique ressemblera donc à un véritable match de gala et ne servira qu’à définir le premier de la poule.

Le résumé de la rencontre

Dès le coup d’envoi, le Panama se montre plus audacieux que face aux Diables Rouges. Mais les Anglais ne s’inquiètent absolument et trouvent la faille rapidement sur corner. John Stones se défait du marquage adverse et met la sélection aux ‘Trois Lions’ aux commandes de la partie d’une jolie tête plongeante (8’).

Les Canaleros tentent de porter le danger sur les buts de Jordan Pickford mais font preuve de maladresse dans le dernier geste. Les Panaméens se montrent également maladroits dans leur propre surface et concèdent un penalty qu’Harry Kane convertit sans sourciller (22’).

Les hommes de Gareth Southgate étalent au grand jour leur efficacité et poursuivent leur marche en avant. Après un excellent relais avec Raheem Sterling, Jesse Lingard fait parler sa qualité de frappe avec un superbe tir enroulé du droit qui nettoie la lucarne gauche du malheureux Jaime Penedo (36’).

Et le festival offensif anglais n’est pas terminé.