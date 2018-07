L’Angleterre s’est ouvert les portes du dernier carré en écartant la Suède en quarts de finale à Samara. Concentrés et appliqués, les jeunes Three Lions ont fait plier les Blagult en deux coups de tête signés Harry Maguire et Dele Alli. Jordan Pickford a également eu des arrêts déterminants à des moments importants.



Pour la première fois depuis 1990, les Anglais se hissent en demi-finale d’une Coupe du Monde. Cette nouvelle génération, guidée par Gareth Southgate, entretient de gloire Outre-Manche.



Face à un Suède pas vraiment joueuse, il ne faut pas s’attendre à un match débridé. Il ne l’est pas. L’Angleterre s’appuie sur ses forces, sans prendre trop de risque. Kane, le meilleur buteur du tournois, décoche une frappe à distance qui manque la cible (19e). Il doit encore régler la mire et il n’est pas le seul.

L'Angleterre, forte tête, sort la Suède et poursuit sa route dans le Mondial russe - © MANAN VATSYAYANA - AFP Le premier envoi cadré des Anglais survient après une demi-heure. Maguire prend le contrôle du trafic aérien dans le rectangle suédois et propulse un coup de coin de Young au fond des filets de Olsen (1-0, 31e). Au bout d’un contre, Sterling tergiverse et prolonge le suspense (45e).



La Suède est passée près du KO. Mais elle est encore en vie. Et donc encore dangereuse. Berg essaie d’imiter Maguire, Pickford se détend magistralement et écarte sa tentative (47e). L’avertissement est entendu côté anglais : il faut marquer et se mettre à l’abri. Larsson s’interpose sur une volée de Sterling (54e). La Royal Air Force fait à nouveau la différence. Lingard envoie l’ordre de décollage, Alli survole le petit rectangle et double l'avance des Three Lions (2-0, 59e). Les Anglais ont marqué 11 fois dans ce Mondial (comme en 1966, année sur sacre planétaire), à cinq reprises ils l'ont fait de la tête (dont 4 sur coup de coin).

L'Angleterre, forte tête, sort la Suède et poursuit sa route dans le Mondial russe - © MANAN VATSYAYANA - AFP Pickford, élu homme du match par la FIFA, se met au diapason et tient en échec Clasesson (62e) et Berg (71e). Le "God Save de Queen" peut retentir dans le Stade de Samara.



L'Angleterre semble en avoir fini avec ses vieux démons : la malédiction des tirs au but a été vaincue au tour précédent et les Three Lions s'est (enfin) trouvé un gardien fiable. Southgate et ses hommes sont arrivés avec le statut d'outsider, ils progressent pas et pas et sont en demi-finale.

