L'Angleterre en passe deux au Costa Rica, Southgate fait tourner

L'Angleterre, futur adversaire de la Belgique en Coupe du Monde, a battu le Costa Rica, ce jeudi à Leeds (2-0).



Les "Three Lions" ont pu compter sur une inspiration géniale de Marcus Rashford et sur un coup de tête de Danny Welbeck pour s'imposer face aux Ticos.



Gareth Southgate a continué sa revue d'effectif avant le Mondial russe. Par rapport à la victoire contre le Nigéria à Wembley (2-1), le sélectionneur anglais avait opéré pas moins de ... dix changements dans son onze de base. Seul John Stones, le défenseur de City, a débuté les deux rencontres.



Désaxé sur la droite du rectangle, l'attaquant de Manchester United a déclenché une frappe soudaine qui a surpris Keylor Navas après un début de rencontre à sens unique (13e). Les Anglais sont restés dans le camp costaricain et sans un arrêt réflexe de Kaylor Navas, Jamie Vardy aurait doublé l'écart (20e). Jack Butland a passé une première mi-temps plus tranquille, même s'il a dû intervenir sur une tentative de Johan Venegas (24e).



Les Anglais sont repartis sur les mêmes bases et une reprise de la tête de Harry Maguire a été repoussée sur la ligne par Bryan Oviedo (54e). Le bal des changements a alors commencé. Welbeck, monté au jeu, a profité du bon travail de Rashford et Dele Alli pour doubler la mise dans le dernier quart d'heure (76e).



Les Diables rouges affronteront le Costa Rica, ce lundi à Bruxelles, pour son dernier match de préparation.



Le onze de départ de l'Angleterre : Butland (Pope, 64'), Rose, Stones (Cahill, 64'), Maguire, Jones, Alexander-Arnold (Trippier, 64'), Henderson (Dele, 64'), Loftus-Cheek (Lingard, 79'), Delph, Rashford, Vardy (Welbeck, 61')



Le onze de départ du Costa Rica : Navas, Gamboa (Smith, 72'), Watson, Gonzalez, Calvo, Oviedo (Matarrita, 60'), Guzman (Tejeda, 69'), Borges, Venegas (Bolanos, 60'), Campbell, Urena