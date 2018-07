L'Angleterre de Kane brise la "malédiction" des tirs au but et élimine la Colombie

L'Angleterre est la huitième et dernière équipe à s'être qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde après sa victoire face à la Colombie au terme de la séance de tirs au but (1-1, 4-3 après t.a.b.), ce mardi au Spartak Stadium de Moscou.

Avant cette soirée, l'Angleterre avait perdu six des sept séances de tirs au but auxquelles elle avait pris part lors d'une Coupe du Monde ou d'un Euro. Son dernier succès dans cet exercice, c'était face à l'Espagne, en 1996 !

Cette rencontre, dont on se souviendra plus pour les mauvais gestes et les simulations de ses acteurs que pour la qualité du football proposé, a permis à Harry Kane, le capitaine des Three Lions, d'inscrire son sixième but du Mondial (sur... penalty, 57' 0-1) et de faire un nouveau pas vers le Golden Boot, qui récompense le meilleur buteur de la compétition.

Mais dans les arrêts de jeu, Yerry Mina, d'un coup de tête rageur, avait remis la Colombie et l'Angleterre à égalité (93' 1-1) et dirigé les deux équipes vers la prolongation, qui n'a vu aucune des deux équipes émerger.

Les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale sont désormais toutes connues : aux côtés de six formations européennes (France, Russie, Croatie, Belgique, Suède et Angleterre), seuls deux "rescapés" sud-américains (Uruguay et Brésil) sont encore de la partie. Une chose est sûre désormais : il y aura une équipe européenne en finale de ce Mondial russe.