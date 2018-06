L'Allemagne, tenante du titre, battue par la Corée du Sud et éliminée !

Les Allemands sont éliminés en phase de groupes pour la première fois de leur histoire. Les Suédois, vainqueurs contre les Mexicains, ont finalement remporté le groupe F (6 points), devant le Mexique (6), la Corée du Sud (3) et l’Allemagne (3).

L’Allemagne n’est pas parvenue à inscrire le moindre but face à la Corée du Sud, à Kazan, ce mercredi après-midi dans sa troisième rencontre du groupe F. Pire, les Coréens ont trouvé la faille à deux reprises en fin de partie (2-0). Cette défaite propulse la Mannschaft vers l’élimination de cette Coupe du monde 2018 en Russie !

Une frappe de Reus échouait de peu au-dessus (84e). Hummels reprenait de l'épaule un centre de la droite et envoyait le ballon à côté (86e).

En début de seconde période, Jo réalisait un arrêt-réflexe sur une tête à bout portant de Goreztka (48e). La Corée du Sud restait menaçante en contre via Son (63e et 78e).

L'Allemagne était dangereuse par Werner , dont le tir était contré in extremis par un défenseur (38e). Sur le corner, le gardien sud-coréen Jo neutralisait la tentative de Hummels (39e).

La déception de Werner - © SAEED KHAN - AFP

Dans les arrêts de jeu, la Corée du Sud marquait dans les arrêts de jeu grâce à Kim Young-Gwon sur les suites d'un corner (90e+4). L'arbitre Geiger a eu besoin de la vidéo pour vérifier si le dernier joueur à avoir touché le ballon était un Allemand ou un Coréen.

Les Allemands se ruaient vers le but sud-coréen. Même Neuer montait sur une phase offensive. La Corée du Sud récupérait le ballon et Heung-min Son, lancé en profondeur, pouvait doubler la mise dans le but vide (90e+6).

Comme les trois derniers champions du monde européens (la France en 1998, l'Italie en 2006 et l'Espagne en 2010), l'Allemagne est éliminée dès le premier tour lors de l'édition qui suit son sacre.