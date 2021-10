L’Allemagne se qualifie pour le Mondial 2022, les Pays-Bas déroulent avec un assist de Noa Lang

Ce lundi soir, l'Allemagne a pris le meilleur sur la Macédoine du Nord (0-4), dans le groupe J, durant les qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Allemands sont qualifiés pour le tournoi qatari. Dans le même temps, les Pays-Bas ont battu Gibraltar (6-0) dans le groupe G avec notamment une passe décisive pour Noa Lang, élément du FC Bruges, titulaire pour ce match.

L'Allemagne est devenue la première équipe à décrocher son billet pour le Mondial 2022 au Qatar via les qualifications, en s'imposant 4-0 grâce à des buts "made in Chelsea" de Kai Havertz (50e) et un doublé de Timo Werner. Le prometteur Jamal Musiala, 18 ans, a planté la quatrième rose du soir.

Alors qu'il ne reste que deux matches à jouer, les quadruples champions du monde comptent huit points d'avance sur la Roumanie, deuxième du groupe J, et ne peuvent plus être rejoints. La seule équipe qualifiée jusqu'ici était le Qatar, en tant que pays organisateur.

Les Pays-Bas, logiquement vainqueurs du modeste Gibraltar (6-0) au Kuip de Rotterdam, devront eux encore patienter un peu. A deux matches de la fin des qualifications, les Pays-Bas occupent la tête du Groupe G avec 19 points (en 8 matches) devant la Norvège (17 points) et la Turquie (15).

Les Oranje ont déroulé, empilant six buts par Virgil Van Dijk (9e), Memphis Depay (21e, 45e), Densel Dumfries (48e), sur assist du Brugeois Noa Lang, titulaire, Arnaut Danjum (75e), ex-Brugeois, et Donyel Malen (86e).