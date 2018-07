Kompany : "L'équipe qui gagnera ce Mondial ne sera pas plus forte que la notre"

La France a donc brisé le rêve mondial de la Belgique. Les Bleus se sont imposés 1-0 sur un but de Samuel Umtiti. Le défenseur du Barça a surpris la défense belge sur un corner.

"On ne s'est pas senti inférieur à cette équipe de France. On a eu la maîtrise du jeu et on savait que cela allait se jouer sur des détails. Dès le début, cela s'est senti que cela se jouerait sur un corner ou une phase arrêtée. Malheureusement, cela n'a pas été en notre faveur aujourd'hui", a confié Vincent Kompany à notre micro.

Et d'ajouter : "Je suis énormément déçu mais le football est ainsi et il faut respecter la loi du vainqueur et les féliciter. L'équipe qui gagnera ce tournoi ne sera pas une équipe plus forte que la notre."