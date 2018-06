Kompany et Vermaelen absents du premier entrainement en Russie

19 joueurs de champs ont participé au premier entraînement des Diables rouges sur le sol russe. Les trois gardiens se sont exercés à part. Vincent Kompany et Thomas Vermaelen manquent à l'appel. Ils sont restés à l'hôtel. Ce n'est pas vraiment une surprise en ce qui concerne le défenseur de City, absent depuis sa blessure face au Portugal. Verminator avait lui pris part à la dernière séance collective avant le départ en Russie.

Les fans Belges présents à Dedovsk - © Eby Brouzakis

Quelques étirements, un peu de renforcement musculaire, des petits jeux de possessions, des exercices de finition, pour leurs premiers pas sur la pelouse du centre de Dedovsk, les Diables ont repris en douceur, histoire d'évacuer la fatigue du voyage.



Les Diables ont terminé par une petite opposition 9 contre 9 avec 3 ... buts pour le plus grand plaisir du public. A l'image d'un duel musclé entre Nacer Chadli et Mousa Dembélé, l'intensité était au rendez-vous. Pendant ce temps-là, le 19e élément effectuait des gammes face au but. Aux côtés des Russes, quelques fans belges avaient fait le déplacement.