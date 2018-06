Kompany à pied d'œuvre pour être prêt pour le Mondial

Pour Vincent Kompany, le compte à rebours est lancé. Depuis sa blessure contre le Portugal, le défenseur de Manchester City fait le maximum pour être rétabli à temps. Il y croit et il bosse dur.



"Ne vous inquiétez pas, moi j’ai un objectif et un programme et tout se passe très bien. J’ai l’habitude de revenir de coups durs. Je ne m’inquiète pas. Je ne suis pas toujours le plus réaliste mais dans ma tête, je participe et on gagne la Coupe du Monde" a assuré Vince The Prince, ce vendredi, dans un large sourire au micro de la RTBF.



Après les paroles, les actes. Vinnie a publié sur son compte Instagram plusieurs vidéo où on le voit travailler en compagnie de Lieven Maesschalck, le kiné de l'équipe nationale.