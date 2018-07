Kevin De Bruyne : "Je n'ai pas de regrets"

C'est un Kevin De Bruyne égal à lui-même qui a réagi à notre micro après le revers 1-0 contre la France en demi-finale de la Coupe du Monde.

"Je n'ai pas de regrets. On a fait tout ce qu'il fallait. La différence, c'est juste un corner. On a eu des occasions et eux aussi et à la fin, c'est la France qui a marqué un but et pas nous", a expliqué KDB.

Et d'ajouter : "La différence dans une demi-finale est souvent très petite. Nous avons tout donné et nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé. Maintenant, nous allons essayer de gagner samedi".

Les Belges affronteront, en finale de consolation, la Croatie ou l'Angleterre ce samedi 14 juillet à 16h00 à Saint-Pétersbourg.