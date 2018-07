Kevin De Bruyne : "Après le 0-2, on a fait notre boulot"

La Belgique s'est fait peur face au Japon en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Menés 2-0, les Diables rouges ont renversé la situation de manière incroyable. Le but de la victoire belge tombant dans le temps additionnel.

"Je ne pense pas qu'il y ait eu un doute dans l'équipe, affirme Kevin De Bruyne au micro de la RTBF. Tu perds 2-0 et tu dois revenir. Il restait 30 minutes, c'est long.On a marqué trois fois mais on aurait pu en inscrire 4 ou 5 buts. Quand il y a des moments difficiles, tu dois faire en sorte de mieux jouer et c'est ce qu'on a fait. Maintenant, place au prochain match." Et ce sera vendredi face au Brésil de Neymar.

A la question de savoir si cette victoire acquise avec les tripes va apporter encore plus de confiance pour la suite de l'aventure mondiale, KDB se veut prudent : "Non, parce qu'on sait ce qui se passe dans le foot. Parfois, tu as des moments difficiles et tu dois jouer ton match. On a de l'expérience, on devait rester tranquille et être patients. La première mi-temps, on n'a pas marqué mais en deuxième période, après le 0-2, on a fait notre boulot".