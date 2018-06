Kazan, vivant ! Le Tatare gueule à la récré !

Kazan, cité millénaire. Atypique et posée là depuis 1013 ans exactement ! La République du Tatarstan a même revendiqué son autonomie lors de la chute de l’URSS, comme la Tchétchénie. Les Tchétchènes ont pris les armes. Le Tatars ont sorti le stylo et négocié une large autonomie. Et puis Poutine a tout retiré à (s)ces 4 millions d’habitants pour moitié musulmans.



C’est une tradition séculaire la guéguerre. Des Bulgares ont d’abord construit une cité riche et prospère. Kazan, capitale du très puissant état du Khanat rayonne. Alors les fiers Tatares sont allés brûler Moscou. Deux fois. Mauvaise idée. Ivan le Terrible est revenu tout raser. Mise au point revancharde.



En souvenir de cette victoire, les Russes édifient la basilique Saint-Basile-le-bien-heureux. Sur la Place Rouge, à côté du Kremlin. Ici aussi, il y a un Kremlin. Ici aussi il y a une place de la victoire. Avec une mosquée. La plus grande et la plus belle de tout le pays : Khul Sharif construite sur fonds privés, aidé par cette République locale. Classement immédiat au patrimoine mondial de l’UNESCO vous pensez bien. Et pan ! Un partout. Impossible d’en sortir.



Ici, je ne me sens pas vraiment en Russie. C’est la première fois. La ville a gardé son identité. Indépendante, entreprenante, intellectuelle. Et belle avec ça ! Belle de sa foule sentimentale qui se promène le long des quais bigarrés de l’élégance évidente, surprenante d’une mode locale emprunte de grande distinction. En robes & talons.



Le verbe de Léon Tolstoï, l’un de ses illustres universitaires, résonne dans les pas légers de ces Anna Karénine qui défilent ce soir d’été sur la noble avenue Bauman : "Je t'aime, et t'ai toujours aimé. Quand on aime ainsi une personne, on l'aime telle qu'elle est et non telle qu'on la voudrait ".