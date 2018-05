Kawashima: "Le plus âgé doit avoir plus de responsabilité"

"Dans la culture du Japon, le plus âgé doit avoir plus de responsabilité": l'ancien gardien du Standard Eiji Kawashima, 35 ans, sait qu'il aura une pression particulière en Russie puisqu'il va jouer sa 3e Coupe du monde avec le Japon.

Q: Comment avez vécu le remplacement du sélectionneur Vahid Halilhodzic par Akira Nishino récemment ?

R: "Dans le foot, il se passe beaucoup de choses. Deux mois avant la Coupe du monde, on a changé de sélectionneur. Mais pour nous joueurs, il faut regarder ce qu'on fait et rester concentré sur la Coupe du monde".

Q: Vous êtes le plus vieux du groupe, ça fait de vous un leader ?

R: "Je me sens jeune. Mais j'ai 35 ans. Je suis le plus vieux. J'ai plus d'expérience, comme joueur, comme personne. Je vais essayer de faire mieux pour le groupe, pour l'équipe, si je peux aider... Je ne pense pas être le leader de la sélection, il y a un capitaine et je ne le suis pas. Mais bon, dans la culture du Japon, le plus âgé doit avoir plus de responsabilité. Je ne m'intéresse pas de savoir si je suis capitaine ou pas, je veux donner un peu pour que cela soit mieux pour le groupe".

Q: Le regard sur vous a-t-il changé depuis que vous êtes en Europe ?

R: "Quand je suis arrivé en Europe, j'ai senti un peu de pression parce que j'étais le seul gardien japonais en Europe. L'image que je donnais était celle de tous les gardiens japonais. Je pensais tous les jours que je devais toujours mieux faire. Ne pas donner une mauvaise image. Aujourd'hui, je suis toujours le seul gardien mais beaucoup de Japonais sont là, plus qu'avant, j'ai donc moins de pression. Et peut-être parce que je suis plus âgé. Parfois on m'arrête dans la rue au Japon. On me reconnaît. En Europe, on me laisse tranquille".

Q: Quels souvenirs gardez-vous de vos précédentes Coupes du monde, 2010 et 2014 ?

R: "Si je parle d'un bon souvenir, c'était franchement un rêve pour moi, de jouer la Coupe du monde. Quand j'ai disputé le premier match contre le Cameroun, c'était comme un rêve pour moi. En plus, on a gagné".

Q: Vous vous voyez jouer encore longtemps ?

R: "J'ai envie de rester au niveau jusqu'à 40 ans. Je continue mes efforts. On verra ce qu'il va se passer après. Je serais peut-être à la Coupe du monde 2022, peut-être, on ne sait jamais, je vais essayer. La sélection, c'est toujours une fierté, l'endroit qui mérite qu'on donne tout".