Kane: "On a joué de manière brillante"

"Cétait un match très disputé. On a très bien joué en première mi-temps, on a réussi à se créer des occasions. Félicitations à tous les joueurs car entrer dans une Coupe du monde, ce n'est pas facile" s'est réjoui Harry Kane, le capitaine de l'Angleterre, auteur des deux buts de son équipe.

"On a joué de manière brillante, on était très à l'aise sur le terrain donc c'est très bien pour un premier match. On est très satisfaits. (Sur l'arbitrage) Quelques penalties auraient pu être sifflés en notre faveur, surtout quand on voit le leur, il y a aussi eu des corners où ils ont fait preuve d'anti-jeu mais le foot, c'est comme ça. L'arbitre, c'est l'arbitre. On a réussi à bien jouer donc on est très fiers."