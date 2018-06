Kaliningrad : un coffre scellé dans une enclave hyper sécurisée

Depuis 1946 Königsberg, l’Allemande est devenue Kaliningrad, la Russe (du nom du président du Praesidium du Soviet suprême Mikhaïl Kalinine). L’enclave coincée entre la Pologne et la Lituanie ou plutôt " l’Oblast de Kaliningrad " est une compensation des destructions et des pertes subies lors de la seconde guerre mondiale. La Prusse Orientale n’est plus. Partagée entre la Pologne et l’ex-URSS. De quoi régler à l’avenir les éventuelles revendications allemandes au sujet du couloir de Dantzig.

La population locale chassée en quelques jours, le territoire a été regarni de populations russe et biélorusse dont les villages avaient été détruits par les nazis.

Aujourd’hui, la ville compte 459.000 habitants. C’est la plus grande cité portuaire de la mer Baltique, réputée pour ses plages, ses dunes de sable dont la réserve naturelle de Kurshskaya Spit, classée au patrimoine mondiale de l’UNESCO.

Depuis l’antiquité cette région aux fondations et à l’histoire européennes est le centre du commerce de l’ambre. 90% des réserves mondiales s’y concentrent.

La cathédrale rénovée de Königsberg est le joyaux de la ville. Elle réconcilie orthodoxes et protestants en offrant à chacun des cultes l’une de ses chapelles.

A 900 mètres des ors de cette restauration remarquable se trouve la place centrale, lieu de rassemblement de la Fan Fest. 15.000 supporters peuvent s’y masser devant le Dom Sovietov. ce massif bâtiment soviétique a remplacé le palais royal au milieu du siècle dernier. Ici, la sécurité est maximale. Impossible de pénétrer l’enceinte sans Fan ID, la carte d’identité que chaque supporter doit porter en permanence autour du coût. Dispositif anti camion bélier, forces de l’ordre en surnombre, services de sécurité privé, caméras de surveillance tous les 2,5 mètres, tout est hyper surveillé, sécurisé, contrôlé. Armez-vous... de patience, une vertu cardinale sur le territoire.

A 30 minutes de taxi minimum ou 45 de métro, le stade a lui été bâti sur l’île Oktyabrsky, plaine inexploitée depuis des siècles. Après la coupe du monde, un lotissement résidentiel devrait voir le jour agrémenté de parcs et d’autres aménagements urbains le long du fleuve Pregola, base fluviale de nombreux... kayakistes !

L’enceinte du FC Baltika Kaliningrad peut accueillir 33.973 supporters. La tribune réservée au 1.500 supporters belges sera comble le 28 juin. Prévoyez ce jour là deux bonnes heures du centre ville avant d’atteindre les grilles de contrôle du stade. Une fois sur place, faites à nouveau preuve de calme et de patience. Le temps suspend souvent son cours en Russie. Prévoyez aussi chapeaux et casquettes. Le soleil cogne sur cette plaine gigantesque dégarni et exposée au vent dont les pavés alignés et symétriques des trottoirs d’enceintes rappelent ceux du magicien d’Oz.

Au loin et bien avant les rives du fleuve, l’écrin métallique bleu et blanc perforé donne l’illusion d’un coffre sclessé protégéant son trésor, une pelouse vert émeraude. Un tapis de jeu remarquable, un bijou pôli pour les plus grands artistes du ballon rond.