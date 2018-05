Kabasele sort son t-shirt humoristique pour accueillir De Bruyne

Ce mardi, dix des vingt-huit Diables rouges présélectionnés par Roberto Martinez se sont retrouvés pour entamer la préparation au Mondial 2018 au Belgian Football Center de Tubize.

Toby Alderweireld, Michy Batschuayi, Christian Benteke, Nacer Chadli, Kevin De Bruyne, Mousa Dembélé, Thorgan Hazard, Christian Kabasele, Vincent Kompany et Jan Vertonghen se sont en effet présentés à Tubize aujourd’hui.

L’arrivée la plus remarquée a été celle de Kabasele. Le défenseur belge, évoluant à Watford, a débarqué avec un t-shirt bleu reprenant le texte : "Je m'en bats les c..., by Kevin". Une référence à la désormais célèbre réplique de Kevin De Bruyne à notre micro.

Une note d'humour bienvenue alors que l'absence de Radja Nainggolan de la sélection a peut-être installé une certaine crispation.