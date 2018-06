Justine Henin: "J'aime les événements qui rassemblent et donnent de l'émotion"

Il y a quelques années, les supporters belges se déplaçaient pour aller voir Justine Henin gagner à l'étranger. Aujourd'hui, c'est elle qui voyage pour applaudir d'autres sportifs belges. L'ancienne numéro un du tennis mondial sera à Moscou, le 23 juin, pour assister au match des Diables Rouges face à la Tunisie.

Justine, avez-vous un souvenir fort d'une prestation des Diables Rouges en Coupe du monde ?

Je me souviens de la Coupe du monde aux Etats-Unis, en 1994. Et plus particulièrement du match contre la Hollande, que les Diables gagnent 1-0. Je jouais au TC La Citadelle, à Namur. J’étais sur le court et j’ai vite compris que les Diables avaient marqué, car c’était une folie furieuse dans la cafétéria. C’était terrible. Moi, j’adore, même si je dois avouer que je suis moins passionnée de foot qu’avant. Mais j’aime les événements qui rassemblent, autour d’émotions fortes. C’est ça que le sport nous apporte.

C'est votre plus ancien souvenir ?

Mon tout premier souvenir, c’est lors du Mondial au Mexique en 1986. J’avais quatre ans, et le spectacle de l’école de mon frère Thomas était consacré à Coupe du monde. J'ai eu la chance de participer au spectacle. Et donc, j’avais un chapeau mexicain sur la tête et je suis montée avec un ballon de foot sur la scène. Mon frère était mon dieu. Et c’est comme ça que je suis devenue une supportrice d’Anderlecht. Il était fan des Mauves, et de Jacky Munaron, en particulier, à l’époque. Je me souviens d’avoir visité le stade d’Anderlecht, puisque j’accompagnais mon frère partout. Il aimait Anderlecht, donc j’aimais Anderlecht. Ca ne m’a jamais quitté.