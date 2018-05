Jordan Lukaku: "Le match au Portugal et le but offert à mon frère, mon plus beau souvenir"

Jordan Lukaku a vécu une saison en demi-teinte avec la Lazio. Il sait qu'il fait partie des joueurs qui risquent de "sauter" de la sélection le 4 juin prochain.

Bref, le match amical contre le Portugal pourrait bien être l'occasion pour lui d'assurer sa place dans l'avion pour Moscou. Ironie de l'histoire, c'est lors d'un match amical disputé au ... Portugal, qu'il avait, avant l'Euro 2016, convaincu Marc Wilmots, à l'époque sélectionneur des Diables rouges, de l'emmener en France. Le 29 mars 2016, au Stade municipal de Leiria, Jordan avait ébloui sur le flanc gauche avec notamment un débordement et un centre parfait pour son frère Romelu Lukaku qui n'avait pas loupé l'occasion de marquer face aux futurs Champions d'Europe.

"Le match au Portugal, pour moi, c’est mon plus beau souvenir dans le foot. J’ai pu aider mon frère à marquer un but. Ces 10 ou 15 secondes, ce sont les plus belles de ma vie", reconnaît-il à notre micro.

Sa place de prédilection est celle occupée actuellement par Yannick Carrasco chez les Diables. "C’est à cette place que j’ai joué toute la saison à la Lazio", confirme-t-il.

Jordan Lukaku ne se pose pas trop de questions concernant son avenir dans ce groupe. Fera-t-il partie des 23 ou va-t-il être parmi les 5 "exclus" le 4 juin prochain ? "Je ne regarde pas les autres joueurs, je ne suis préoccupé que par mes prestations. J’essaye de prendre soin de moi-même et de convaincre l’entraîneur. Cela ne me fait pas peur. J’ai envie d’être dans les 23 et j’essaye de montrer aux entraînements que je mérite ma place. A la fin de la semaine, je saurai que j’aurai tout donné et je serai frustré et même énervé. Mais je ne vais pas stresser toute la journée", a-t-il souligné très sereinement.

Cela dit, depuis plusieurs semaines, il traîne une blessure au genou. "Physiquement, pour le moment, c'est difficile car je joue avec cette blessure depuis février", a-t-il reconnu.

"En club, je n'ai pas eu le temps de prendre du repos, j'ai dû jouer tout le temps avec cette blessure", a expliqué Jordan Lukaku, qui a manqué le premier entraînement collectif lundi. "En fin de saison j'ai eu un peu de repos. Cela a été positif pour moi. A présent, je me prépare, je m'échauffe bien."

Le fait que cinq joueurs passeront à la trappe après le match contre le Portugal lundi ne rend pas la semaine plus difficile estime Jordan Lukaku. "C'est le football professionnel, il faut être compétitif. Cela fait monter le niveau. Je ne pense pas que ma blessure soit une raison pour le coach pour ne pas me reprendre. Je ne serais pas ici si je n'étais pas tout à fait prêt."

Malgré cette blessure, Jordan Lukaku a pris part à 30 rencontres de championnat et 9 d'Europa League avec la Lazio. "J'ai dû jouer avec le frein à main, c'était frustrant, j'ai moins joué que je l'aurais souhaité", a-t-il ajouté.

Retrouver les frères Lukaku en Russie (comme ce fut le cas à l'Euro en France en 2016), ce serait en quelque sorte une belle revanche pour des joueurs qui n'ont pas toujours pu compter sur le soutien des supporters des Diables.

"Ma mère est surtout stressée en nous voyant jouer en équipe nationale car ce n’est pas toujours facile pour mon frère qui n’est pas toujours bien aimé. C’est ma mère qui est affectée par cela", a-t-il avoué.

Enfin, en ce qui concerne son avenir, Romelu Lukaku a récemment affirmé qu'il verrait bien son frère en Angleterre la saison prochaine. La réponse de Jordan Lukaku est claire et nette : "Je ne sais pas de quoi il parle. Je lui ai déjà dit qu’il doit éviter de parler de moi dans la presse. Je n’ai rien à dire à ce sujet. On verra bien cet été si je vais jouer en Premier League ou si je reste en Série A."