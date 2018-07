John Stones : "La Colombie est la plus sale équipe que j'ai rencontrée"

Deux jours après la qualification aux tirs au but pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2018 de football en Russie, le défenseur anglais John Stones a prétendu que la Colombie était la "plus sale équipe" qu'il avait jamais rencontrée.

"Je pense qu'il aurait pu y avoir plusieurs cartons rouges pour ce qui s'est passé", a expliqué Stones ajoutant qu'il avait entendu "toutes sortes de choses que l'on ne doit pas vraiment entendre sur un terrain de football".

"Lorsque nous avons obtenu le penalty, ils ont encerclé et poussé l'arbitre. Ils ont abîmé le point de penalty et vous avez tous vu le coup de tête."

Mais le joueur de Manchester City s'est dit fier de la façon dont son équipe a effectué sa tâche. "Je pense que nous avons fait preuve de beaucoup de caractère pour garder notre sang froid et ne pas nous laisser entraîner dans leur jeu. Nous sommes restés fidèles à notre plan et avons continué à jouer à notre façon. C'est une excellente qualité. C'était une situation difficile mais nous l'avons surmontée et nous pouvons en être fiers."

L'Angleterre affrontera la Suède en quarts de finale samedi à Samara.