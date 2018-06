Joachim Löw pas candidat pour succéder à Zidane au Real Madrid

Le sélectionneur allemand Joachim Löw a rejeté avec le sourire vendredi l'idée de succéder à Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid, en réponse à une question lors de la conférence de presse avant le match de la Mannschaft samedi contre l'Autriche.

"Evidemment c'est tout à fait exclu", a dit le coach allemand, qui visera en Russie un deuxième titre mondial consécutif, ce qu'aucun entraîneur n'a jamais réussi depuis la Seconde guerre mondiale.

"Le Real Madrid va certainement trouver un très très bon remplaçant pour Zinédine Zidane", a commenté Löw, qui s'est dit "un peu surpris" par l'annonce du départ de l'entraîneur aux trois Ligues des champions consécutives.

"Mais quand on prend un peu de recul, ce n'est pas si surprenant, si on pense à ce qu'il a fait, et à ses trois victoires en Ligue des champions. Il est le mieux placé pour sentir si son équipe a atteint son zénith, ou même l'a déjà dépassé. S'il a la sensation que c'est le bon moment, on doit le respecter".