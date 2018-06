La Coupe du Monde se poursuit ! RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo le match Japon-Pologne. Coup d'envoi de la rencontre à 16h.

Les 'Blue Samurais' d'Akira Nishino ont, sur papier, la rencontre la plus facile de cette troisième journée du groupe H. Sur la pelouse de la Volgograd Arena, ils affronteront une Pologne bien pâle depuis le début du tournoi et déjà éliminée. Mardi, Shinji Okazaki a cependant déclaré craindre ce duel qui sera "loin d'être facile". "On l'a vu avec le Maroc lundi soir qui, déjà éliminé, a partagé l'enjeu avec l'Espagne (2-2)", a-t-il prévenu.

Après une victoire contre la Colombie (1-2) et un nul face au Sénégal (2-2), les Japonais n'auront besoin que d'un seul point afin d'atteindre les huitièmes de finale pour la troisième fois de leur histoire après 2002 et 2010.

"Nous ne sommes pas une équipe qui va jouer pour prendre un point. Il faut s'imposer et ne pas calculer", a insisté la capitaine Makoto Hasebe.