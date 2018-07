Jan Vertonghen : "C'est le meilleur match de cette génération"

On attendait un match référence contre une grande nation pour cette équipe nationale. Voilà, c'est fait avec cette victoire convaincante contre le Brésil (2-1) en quarts de finale de la Coupe du Monde en Russie.

"C'était un rêve de gagner contre le favori ici. On a joué un match énorme. On a tout donné. C'est le meilleur match de cette génération", a confié Jan Vertonghen à notre micro.

Et de poursuivre : "Tactiquement, on les a surpris. On a bien respecté le système et on a gagné. Donc, c'était une bonne tactique. On croyait en ce système et on était tous convaincus qu'il fallait jouer comme cela et on est désormais en demi-finales", a noté avec le sourire le recordman de sélections en équipe nationale.

"On va se reposer maintenant un peu et puis on va se préparer pour le plus grand match de notre carrière", a-t-il conclu.

Les Diables rouges affrontent les Bleus ce mardi 10 juillet à 20h00 pour une place en finale de ce Mondial !