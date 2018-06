Inexpérimentée, l’Angleterre se fait discrète

Les Anglais profitent des excellentes performances de Liverpool (finaliste malheureux de la Champions League cette saison), Manchester City (auteur d’une saison record en Premier League) et Tottenham (sur le podium pour la troisième saison consécutive) mais tout cela manque de cohésion et de liant.

1/ Le système préférentiel

Un 3-5-2 à la mode britannique

Depuis son intronisation en septembre 2016, Southgate a cherché le bon équilibre entre défense à quatre et trio défensif. A l’approche de la compétition, il semblerait que cette dernière option ait les faveurs du sélectionneur. Testée par Mauricio Pochettino à Tottenham, Pep Guardiola à Manchester City, José Mourinho à Manchester United et, à de très rares exceptions, par Jürgen Klopp à Liverpool, cette tactique à l’avantage d’être bien connue des joueurs. Elle leur offre un peu plus de stabilité défensive tout en conservant un esprit offensif.

Devant les trois centraux, Eric Dier est une sentinelle solide et le premier relanceur. Kieran Trippier et Ashley Young ont un gros volume de jeu et savent "manger" leur ligne. En soutien du serial-buteur Harry Kane, fer de lance des Britanniques, Dele Alli, Jesse Lingard et Raheem Sterling sont les garants de la fluidité du jeu et les étincelles qui peuvent faire basculer les rencontres.