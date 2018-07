Impressionnés par l'organisation "impeccable" des Russes, les Qataris vont repenser leurs fan-zones

Le Qatar, qui va organiser le Mondial de football 2022 (21 novembre-18 décembre), va repenser l'organisation de ses 'fan-zones' après avoir été témoin de ce qui se passe actuellement à Moscou. Notamment, après avoir vu les effets d'un afflux de milliers de supporters étrangers.

L'emplacement d'une fan-zone, prévu à Doha, devra être changé, a annoncé Nasser Al Khater, le responsable-adjoint de l'organisation en 2022.

"Ce que nous avons vu à Moscou, qui a deux stades, c'est qu'une ville peut être très rapidement submergée par de grandes foules. C'est donc quelque chose dont nous devons prendre note et prendre en considération à notre retour au Qatar."

Les organisateurs qataris ont réalisé que leur site de 'fan-zone' prévu se trouverait en fait sur une voie de passage pour les personnes.

Quatre stades de Doha accueilleront des matchs. La fan-zone était prévue dans le parc Al Bidda près de la promenade centrale du port.

Les Qataris ont délégué une centaine de personnes en Russie afin d'observer les divers aspects de l'organisation. Ils ont été impressionnés par l'organisation "impeccable". "Cela va être un challenge de la battre" a déclaré Al Khater.

"Bien que le centre de Moscou a connu une atmosphère de fête liée à la Coupe du monde, la taille de la ville signifie que vous pourriez être dans le voisinage de Moscou et ne pas réaliser qu'il y a une Coupe du monde qui se joue", a souligné Al Khater.

"Doha en comparaison sera "une ville de la Coupe du monde" et la Coupe du monde sera présente partout. La nature de la taille du Qatar et je crois que le fait que vous allez avoir les fans d'à peu près 32 équipes dans une ville, je pense que ce sera électrisant" a-t-il précisé.

Il n'est pas certain que le Qatar reproduira le système d'identification des supporters (ID card) appliqué en Russie. Al Khater a dit qu'il était sceptique à son sujet et a fait remarquer que la carte d'identité de fan a été utilisée par les Russes comme visa alors que le Qatar a une politique de visas à l'arrivée de 90 jours.

"Nous sommes en train d'examiner la question, nous pensons que cela a bien fonctionné", a-t-il dit. "Évidemment, c'est une plateforme utilisée par différents services de police dans le monde entier. Interpol, la Premier League, Scotland Yard ont tous des bases de données de personnes que vous ne voulez pas dan les matchs de football. Historiquement, ils ont été violents ou ont créé beaucoup de problèmes. Dans ce sens, nous regardons la 'fan ID' pour voir si c'est un moyen de s'assurer que nous savons qui entre au Qatar. Avons-nous pris une décision maintenant ? Non, pas encore."

Et d'ajouter : "Si l'on regarde la Coupe du Monde ici en Russie, je me pose la question suivante: où sont les fans européens ? Le match Pérou-France, capacité 35.000 spectateurs: 29.000 du Pérou, 2.900 de France et le reste étaient russes. Je ne sais pas où sont les fans européens. Je ne sais pas si ce sera la même chose au Qatar."