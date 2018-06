"Ils ont peut-être Lineker, mais ils n'ont pas Rodrigo. C'est moins drôle!"

Angleterre-Belgique, ce match entre deux qualifiés, fait l'affaire de ceux dont le cœur balance entre Belgique et Angleterre. Thibault et Helen, un couple belgo-anglais, parents d'un petit Luc d'un mois peine, passeront finalement une soirée moins stressante que prévu. Même s'ils adorent se charrier autour de leurs équipes respectives.

Quand on arrive chez eux, on est accueilli par la mélodie de Big Ben. On est donc déjà à moitié de l'autre côté de la Manche. Dans ce couple, elle a adopté la recette du stoemp, lui le célèbre "tea time". Mais à l'heure de regarder le foot à la télé... c'est plus compliqué!

"On discute toujours pour savoir sur quelle chaîne on va regarder le match", nous explique Helen. "Donc souvent, c'est un compromis: première mi-temps RTBF, deuxième mi-temps BBC." "C'est terrible", rajoute Thibault. "Sur la BBC ils n'ont pas Rodrigo, donc c'est nettement moins drôle à regarder." "Oui, mais nous avons Garry Lineker quand même!", lui oppose son épouse, amusée.

Un match nul donc dans la lutte pour la zapette. Sur le terrain, en revanche, ils auraient préféré voir une vraie à rencontre à enjeu. Enfin surtout Thibault: "Je dois dire que j'aurais rêvé d’un match à élimination directe, avec une Belgique qui gagne contre l'Angleterre. Ça aurait fait du bien de pouvoir leur rappeler ça pendant 4 ans!" Quant à savoir quelle équipe est la favorite, Helen se tâte. Il y a un mois elle aurait choisi la Belgique sans hésiter. Mais aujourd'hui, après le bon début de tournoi des siens, elle penche pour l'Angleterre. Thibault, lui, n'hésite pas un instant: "Les Anglais, à part pour Kane, ils ne valent rien. On va leur marquer plein de buts", dit-il sur le ton de la provocation humoristique. Et d'ajouter, toujours dans le même registre: "On prend toujours le foot avec humour entre nous, sans dispute. Sauf pendant les matches bien sûr. Et sauf si les Anglais gagnent." Et Helen conclut en rigolant: "La dispute ? On verra après le match!"