Ils n'avaient pas mangé du lion...

Alors que certains observateurs la pointaient déjà comme une des révélations possibles de ce tournoi, la sélection marocaine a fortement déçu lors de son entrée en matière dans le groupe B face à l’Iran.

Pourtant, quelques heures plus tôt, dans les larges artères de la superbe Saint-Petersbourg, les nombreux partisans des "Lions de l’Atlas" semblaient particulièrement confiants à entendre leur chants de victoire. Eux qui, il est vrai, avaient attendu vingt ans, un fameux bail, un siècle, avant de revoir leurs favoris dans une Coupe du Monde…

Souverains lors de leur campagne qualificative, les hommes d’Hervé Renard devaient, selon eux, ne faire qu’une bouchée de ces modestes Iraniens avant d’aller "titiller" si possible le Portugal et l’Espagne, les deux "ogres" de ce groupe B…

Malgré un excellent quart d’heure initial, il n’en fut rien. Les Marocains perdaient soudain de leur allant, comme endormis par le faux-rythme imposé par une formation iranienne bien mise en place par l’expérimenté coach portugais Carlos Queiroz. Et les joueurs-clefs comme Boussoufa, Ziyech ou Belhanda ne parvenaient plus à combiner adroitement et rapidement comme ils avaient pu le faire jusque là.

La seconde période se résuma à une longue série de duels, de fautes, de blessures et d’arrêts de jeu. Circulez, y’avait plus rien à voir dans ce match de médiocre qualité technique. Jusqu’au coup de théâtre de la dernière minute lorsqu’un coup franc du capitaine Haji Safi trouva la tête d’Aziz Bouhaddouz qui trompait son propre gardien ! Inconsolable au coup de sifflet final, le joueur et tout le clan marocain mesuraient évidemment l’ampleur de cette mésaventure qui hypothèque pour ne pas dire ruine, déjà, les espoirs des Lions d’aller plus loin dans ce tournoi. Même si le partage entres Espagnols et Portugais leur permet d’y croire encore un tout petit peu. Il faudra pour cela battre la Seleccao de Cristiano Ronaldo mercredi prochain ce qui ne sera pas une mince affaire, c’est le moins que l’on puisse dire…

Renard va-t-il changer son fusil d’épaule ? Ce n’est pas impossible. Et s’il cherche un joueur capable de changer de rythme en cours de match , il en a un tout trouvé sur le banc en la personne de Mehdi Carcela qui, sur ce qu’il a montré lors de ses play- offs 1 en Belgique, vaut largement la prestation de certains de ses équipiers dans la prestigieuse enceinte du stade Krestovski hier en fin d’après-midi.