Historique : Les Diables rouges battent l'Angleterre et terminent troisièmes du Mondial

Le résumé

Thomas Meunier - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA

Troisième ou quatrième ? Pour certains, cela n'avait aucune importance, voire même aucun sens d'imposer ce match aux équipes traumatisées par leur échec en demi-finales. Les Diables Rouges ont toutefois entamé cette finale de consolation avec le sérieux nécessaire.

L’objectif est clair : terminer 3ème et ainsi faire mieux que la génération ’86. Roberto Martinez aligne un 11 costaud, le même que celui face au Brésil à une seule exception. Marouane Fellaini cède sa place à Youri Tielemans.

Côté anglais, Gareth Southgate effectue 5 changements par rapport à la demi-finale face à la Croatie : Lingard, Dele Alli, Walker, Henderson et Young glissent sur le banc et cèdent leur place à Rose, Jones, Delph, Dier et Loftus-Cheek.

Sur le terrain, ce sont pas moins de 19 joueurs de Premier League qui sont alignés. Les trois seuls n’évoluant pas en Angleterre étant Meunier (PSG), Tielemans (Monaco) et Witsel (Tianjin).

Le match débute merveilleusement bien pour les Diables rouges qui ouvrent le score à la 4ème minute par Thomas Meunier, idéalement servi par Nacer Chadli. Et ce dans un stade Krestovski de Saint-Pétersbourg où la Belgique était tombée face à la France dans une demi-finale au cours de laquelle le joueur du PSG avait énormément manqué.

A la 11ème minute, c’est au tour de Kevin De Bruyne de mettre le jeune portier anglais, Jordan Pickford, en difficulté. Ce dernier parvient à dévier le ballon d’une main droite bien ferme.

La plus belle occasion des Three Lions en première période est signée Harry Kane mais le buteur des Spurs n’a plus la même efficacité qu’en début de tournoi et sa frappe à l’entrée du rectangle belge, à la 22ème minute, est trop croisée pour inquiéter Thibaut Courtois, le nouveau recordman du nombre de capes pour un gardien en équipe nationale belge. Avec 65 caps, il détrône ainsi le célèbre Jean-Marie Pfaff.