Hierro: "La différence entre la victoire et la défaite est infime"

Le sélectionneur espagnol Fernando Hierro a soutenu ses joueurs après l'élimination de l'Espagne, battue par la Russie aux tirs au but en 8e de finale de la Coupe du monde de football dimanche à Moscou.

"Je pense que nous nous sentons comme tout le monde se sent ce soir en Espagne", a déclaré Fernando Hierro lors de la conférence de presse d'après-match.

"Nous sommes venus ici avec des ambitions et nous avons mal pour le peuple espagnol et ceux qui sont venus en Russie. Je ne pense pas qu'on peut dire que l'équipe s'est écroulée. La différence entre la victoire et la défaite est infime. Je leur ai dit : C'est une Coupe du monde. Profitez de l'expérience. Nous sommes prêts. Je leur ai dit de repartir la tête haute. Ils peuvent se regarder dans les yeux et se dire qu'ils ont été de vrais professionnels. Je n'ai aucun reproche à faire à aucun de mes joueurs. On quitte le tournoi sans avoir perdu un match, on est sorti après une séance de tirs au but, qui est toujours une loterie. C'est le football".