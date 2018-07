Hazard : "Une réaction exceptionnelle, il nous fallait un match comme ça"

C'est un capitaine soulagé qui s'est présenté au micro de Vincent Langendries après l'incroyable qualification des Diables Rouges pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Les Belges ont souffert face au Japon, mais ils se sont finalement imposés 3-2...

"Que ce fut dur !, a avoué Eden Hazard, élu Homme du Match par la FIFA. Les joueurs ont eu une très belle réaction. Je pense qu'on pouvait faire mieux aujourd'hui, mais on ne va pas faire la fine bouche, nous sommes contents, et qualifiés ! On a un super match à jouer contre le Brésil, mais il va falloir faire mieux que ça. Après, notre réaction est exceptionnelle, il nous fallait un match comme ça. Cela faisait longtemps qu'on n'avait plus vécu une soirée comme ça ! A la fin, on gagne, la victoire est encore plus belle."

"Le scénario de l'Euro est repassé, et pas que dans ma tête, a repris le N.10 des Diables. Dans celle des supporters, des joueurs... On a la chance que Jan mette ce "magnifique" but, mais c'était compliqué. On savait aussi que si on marquait, on allait pouvoir égaliser, on se disait que les Japonais allaient commencer à fatiguer. On n'a pas paniqué, et on a eu la chance de marquer sur la dernière action du match."

"Je pense qu'on aura moins d'occasions contre le Brésil, et là, il faudra les mettre, et ne surtout pas en prendre !, a conclu le capitaine belge. C'est un coup de boost à 100%, nous sommes tous conscients qu'on aurait pu être dehors, mais nous sommes toujours là. On va jouer contre le Brésil, la plus grande nation du football, un super grand pays contre un petit pays... mais je crois qu'on n'a rien à leur envier ! Nous serons prêts, nous devrons tous les 23 être costauds."