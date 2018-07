Ces derniers jours, une photo d'Eden Hazard en vacances, posant aux côtés de ses frères Kylian et Thorgan avec le maillot de Zinédine Zidane, a refait surface sur les réseaux sociaux. "Il n’y avait que celui-là sur le marché !, tempère ce grand fan de Zizou. Il n'y avait pas celui de la Belgique. Je l’ai déjà répété, on a toujours été plus côté France que côté Belgique en tant que supporter de foot. On a grandi avec 1998 et la Coupe du Monde en France. Il y avait de bons joueurs en Belgique, mais c'était moins bon que l'équipe de France. Nous avons toujours été Belges, mais supporters de l'équipe de France, tout simplement."

"Mon rôle contre le Brésil ? Je ne peux pas tout dire !"

Hazard : "Meilleur joueur du Mondial ? Je m'en fous complètement !" - © DIRK WAEM - BELGA

La disposition du onze belge sur l'échiquier face au Brésil a été perçu par beaucoup comme un gros coup tactique de Roberto Martinez. Mais pas question de tout dévoiler avant de rencontrer la France...

"Après le match contre le Japon, on s’est dit - et le coach aussi - que si on jouait comme ça contre le Brésil, on allait perdre le match, a avoué le capitaine belge. Ce système, on l'a mis au point en une séance d'entraînement, pas longue du tout, 45 minutes. Et en 45 minutes, on a tous compris ce que le coach voulait. Bien défendre, et le Brésil allait nous laisser des espaces en contre-attaque. Mon rôle exact ? Je ne peux pas tout dire, on va peut-être remettre ça contre la France ! Romelu et moi, on devait rester dans notre zone et ne pas venir trop défendre. J’étais surpris en début du match, mais après cinq minutes, j’ai compris pourquoi. Le mérite en revient au coach, il a trouvé ce système-là."