Hazard : "L'objectif ? Ce n'est pas la demi-finale, c'est aller en finale et la gagner"

Auteur d'un match plein au cours duquel il a été matraqué à de nombreuses reprises, Eden Hazard a été héroïque durant... 95 minutes et n'a pas caché son ambition débordante au micro de Vincent Langendries au terme de la rencontre.

"Ce que j'ai envie de me dire là, maintenant ? C'est que la demi-finale, c'est dans cinq jours !, a répondu Eden Hazard au micro de la RTBF. C'est sûr que là, nous sommes tous euphoriques, on a fait quelque chose de grand, nous pouvons être fiers, mais l'objectif, ce n'est pas d'arriver en demi-finale, c'est d'arriver en finale et de la gagner. Nous sommes tous très contents, je pense qu'en Belgique aussi ! On a tous fait un gros travail, maintenant on va savourer pendant quatre jours, mais ce n'est pas fini."

"Ils se sont créés quelques occasions, mais notre plan, c'était d'être compact au milieu, de les laisser déborder, le coach ne voulait pas que Romelu et moi on défende bas, a repris le capitaine des Diables. Il voulait nous laisser jouer la contre-attaque, et c'est comme ça qu'on a marqué le deuxième but. Le plan a marché à merveille ! C'était une grosse équipe du Brésil, mais individuellement, ils n'ont pas réussi à faire la différence. Faire la fête ? Un peu, quand même... Mais on a encore envie de plus ! On va faire la fête, mais avec modération. La France, je pense que c'est la meilleure équipe avec le Brésil, collectivement et individuellement, ils ont des joueurs d'exception. Ce sera un gros match, à nous de faire le job !"