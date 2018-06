Hazard et Courtois en roue libre : "Tout faire pour mettre une étoile sur le maillot !"

Lors d'un Facebook Live organisé sur la page officielle des Belgian Red Devils, Thibaut Courtois et Eden Hazard ont répondu aux questions de leurs supporters en totale décontraction.

Après des débuts un peu hésitants, les deux joueurs de Chelsea ont fait le show en répondant aux questions et en abordant le match face à l'Angleterre, la finale, les hamburgers, leur avenir, leur club s'ils devaient revenir jouer en Belgique...

"On ne peut pas dévoiler la composition de l'équipe, on ne peut pas vous dire si Romelu est blessé !", a notamment blagué Eden Hazard, avant de dévoiler quelle équipe il souhaitait affronter en finale. "La France, le Brésil..." Et Thibaut Courtois ? "L'Espagne ! Je veux battre l'Espagne !"

Les deux coéquipiers, qui n'ont pas arrêté de se taquiner durant le petit quart d'heure qu'a duré ce Facebook Live - "c'est vrai que t'as une tête de poisson !", a notamment lancé Eden Hazard à son gardien -, ont également envoyé des bisous du côté de Liège, Braine-le-Comte ou encore Charleroi avant de conclure : "On se revoit en finale !"