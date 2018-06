"Hazard, De Bruyne et Lukaku sont à un grand moment de leur carrière"

Roberto Martinez a été assailli de questions au sujet de ses stars par la presse internationale. Le sélectionneur a évidemment insisté sur la qualité de ses cadres mais il a rappelé l'importance du collectif.



Eden Hazard a survolé les matches de préparation. Cela n'a échappé à personne. Et surement pas à Martinez qui a donné son explication. "Eden a fini la saison en gagnant un trophée (la FA Cup, ndrl). Ses performances en demi-finale et en finale à Wembley l'ont parfaitement préparé pour le Mondial. Il est frais et prêt mentalement. Sa relation avec les joueurs qui l'entourent sur le terrain lui permet d'avoir une grande influence. Dans les deux derniers matches, il a été très tranchant. C'est notre capitaine. C'est un leader. En situation de un contre un, il n'a rien à envier à personne."



KDB est l'autre moteur du jeu offensif des Diables. "Kevin De Bruyne est un élément essentiel de notre équipe. Particulièrement quand il occupe son rôle actuel. On veut qu'il endosse ce rôle de meneur de jeu, qu'il décide quand il faut y aller ou pas. Je lui parle souvent et pas que de football. Il est important pour l'équipe et pour la manière dont on veut jouer".



Selon Martinez, Hazard et De Bruyne mais aussi Lukaku sont à un grand moment de leur carrière. "Mais on ne peut pas s'appuyer seulement sur un ou deux joueurs. On a besoin de tout le monde. (Contre le Panama) Je veux voir une performance collective. Si on veut voir ces joueurs briller, nous avons besoin d'une performance d'équipe".



Thibaut Courtois connait parfaitement Eden qu'il côtoie depuis plusieurs saisons à Chelsea. Il partage l'avis de son sélectionneur. "Je le connais depuis tellement d'années. Et je ne pense pas que je l'ai déjà vu évoluer à ce niveau. Je pense qu'il a franchi un palier. Mais je pense que nous n'avons pas seulement besoin d'avoir un Eden à son meilleur niveau. Nous avons aussi besoin que Romelu marque des buts. Je dois aussi bien jouer. On doit retrouver le Kevin de City. Et nous avons d'autres joueurs de qualités. Si tu veux aller loin, tu as besoin que tes meilleurs joueurs doivent être au top".