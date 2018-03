Harry Kane out six semaines ?

La cheville de Harry Kane inquiète Tottenham et l'Angleterre. Et ce n'est pas la durée de la blessure annoncée par le Mirror qui va calmer les inquiétudes Outre-Manche. L'attaquant ne sera pas rétabli avant le mois de mai, selon le quotidien britannique.



17h34 dimanche dernier, Kane est assis sur la pelouse du Vitality Stadium et se tient la cheville droite. Quelques instants plus tard, il quitte la pelouse et cède sa place à Erik Lamela. Tous les fans des Spurs espèrent que la saison de leur équipe n'a pas basculé à cet instant précis.



Une chose est certaine, Totteham, encore en course pour le podium en Premier League et qualifié en FA Cup, devra composer sans son meilleur atout offensif (35 buts en 39 matches) pendant plusieurs semaines. Six exactement à en croire le Mirror.



Le club n'a pas encore communiqué sur la nature (les ligaments seraient touchés pour la 3e fois en 18 mois) et l'indisponibilité de son buteur. Si elle se confirme, Kane manquera six matches de Premier League mais aussi le quart de finale du Coupe à Swansea et l'éventuelle demie.



Pour la sélection anglaise, engagée dans le Groupe des Diables au Mondial, le stress est un peu moins important. Même si le meilleur buteur européen 2017 devrait manquer de rythme.