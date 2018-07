Griezmann : "La Belgique fait un beau parcours, à nous de le stopper"

Antoine Griezmann, l'une des stars de l'équipe de France, monte en puissance depuis le début de la Coupe du Monde. L'attaquant des Bleus se veut confiant avant d'aborder la demi-finale face à la Belgique.

"Nous sommes à 90 minutes d'une finale, on va donc tout faire pour passer et livrer un gros match, a détaillé Antoine Griezmann. La Belgique ? Nous avions joué contre eux au Stade de France... et perdu. Eden est un grand joueur, De Bruyne est en pleine confiance et tourne bien... Offensivement, ils ont un gros potentiel. Il va falloir regarder les vidéos, leur tactique, et proposer quelque chose en partant de là. Ils sont en train de faire un beau parcours, à nous de le stopper et de bien travailler défensivement, bloc bas ou bloc haut. Il va falloir répondre présent !"