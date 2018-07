Griezmann : "Hâte de ramener la Coupe en France"

Antoine Griezmann, l'attaquant de l'équipe de France, a été élu Homme du Match de la finale). "Je ne sais pas où je suis ! Très heureux. Cela a été un match très difficile, la Croatie a fait un grand match, nous on est rentré timidement, on a vu que c'était une finale de Coupe du monde, et on s'est lâché petit à petit."

"C'est un kiff, on a hâte de soulever la Coupe et de la ramener en France. (Sur le penalty) J'hésite à faire la panenka de Zidane (en finale du Mondial 2006) mais finalement j'ouvre mon pied. J'espère (dormir) avec la Coupe (dimanche soir)."