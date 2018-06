Grâce à un doublé de Musa, le Nigéria prend la deuxième place du groupe D

Le Nigéria a réalisé la bonne opération dans le groupe D en prenant les 3 points face à l’Islande. Alors que les Super Eagles ont été dominé en première période, c’est pourtant bel et bien le Nigéria qui repart avec la victoire. Et ce grâce à une seconde période menée tambour battant par les verts et blanc. Avec ces 3 points, le Nigéria se replace au classement à la deuxième place et peut continuer à croire à une qualification pour les huitièmes.

Le résumé de la rencontre

Avec la victoire de la Croatie jeudi soir face à l’Argentine, L’Islande et le Nigéria ont un bon coup à jouer ce vendredi après-midi.

Et c’est l’Islande qui décide de prendre les choses en mains en début de rencontre. Rapidement, les Islandais vont se procurer une première occasion. Le coup-franc de Gylfi Sigurdsson est bien détourné par Francis Uzoho.

La suite de la rencontre est pauvre en termes de jeu. Hormis un tir sans danger du même Sigurdsson et une énorme occasion du joueur d’Everton encore un fois (sa frappe sur coup-franc du côté droit est légèrement déviée par Finnbogason qui voit sa reprise frôler le poteau droit de Francis Uzoho), c’est 0-0 à la mi-temps et le Nigéria n’a pas eu une seule tentative.

Les 22 acteurs remontent avec de meilleures intentions après 45 minutes. Il ne faut pas attendre longtemps pour le voir. A la 49ème minute de jeu, Kelechi Iheanacho lance Victor Moses à droite, dans un contre-rapide. Le latéral de Chelsea adresse un centre pour Ahmed Musa qui enchaîne contrôle-frappe du droit. Thor Halldorsson est battu.

Ce but libère les 11 joueurs nigérians qui prenne cette fois le jeu à leur compte et qui vont multiplier les occasions (Ndidi à la 57ème et Musa qui touche la barre transversale à la 74ème).

Il n’y en a plus que pour les Super Eagles qui vont finalement doubler la marquer via Musa, encore une fois. Bien lancé par un long dégagement de Kenneth Omeruo, Musa prend de vitesse Saevarsson puis Kari Arnason avant de fixer le gardien et faire 2-0.

Et il est dit en cette fin de journée que les Dieux sont Nigérians. Car les Islandais vont galvauder deux énormes occasions (notamment un pénalty accordé par le VAR complètement louper par Sigurdsson à la 82ème) et un tir de Skulaso.

Score final 2-0. Le Nigéria réalise la bonne opération du jour.