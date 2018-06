Gomez annonce la compo du Panama et place la Belgique parmi les candidats au titre

A la veille du premier match de l'histoire du Panama en Coupe du Monde Hernan Gomez a joué la carte de la transparence. Le sélectionneur a livré l'équipe qui affrontera la Belgique à Sotchi. Il a aussi souligné la qualité des Diables rouges.



La composition de son onze de base ? L'état de santé d'un joueur ? Là où beaucoup de ses collègues tenteraient de dribbler les questions, Gomez a répondu sans détour. Il disposera son équipe dans un 4-1-4-1 avec un profil clairement défensif. L'ancien défenseur avait tenté un système à 5 derrière pour s'adapter à la tactique belge. Il a abandonné cette option après la débâcle en Suisse (6-0).



"Etre présent en Coupe du Monde est l'une des plus grandes choses qui peut arriver à mes joueurs. Nous allons donner le meilleur", affirme Gomez. Pour ses débuts en Coupe du Monde, le Panama a donc hérité de la Belgique, un équipe qui impressionne le coach colombien "la Marea Roja". "Je sais qu'il y a Messi et Ronaldo mais derrière il y a des joueurs. Il y a la Belgique qui possède beaucoup de talents. La Belgique est un des candidats au titre mondial."



Le Panama, 55e au classement FIFA, est un des petits poucets de ce mondial. Mais l'outsider peut parfois créer la surprise comme l'Islande qui a accroché l'Argentine ce samedi. Ce scénario pourrait-il se reproduire à Sotchi. Le sélectionneur panaméen le pense ... sans se faire trop d'illusions. "Il y a bien plus de différence entre la Belgique et nous qu'entre l'Argentine et l'Islande. Mais cela ne veut pas dire qu'on a perdu d'avance. Si on est dans un bon jour, on ne repartira peut-être pas les mains vides. L'Albiceleste a éliminé les Diables en quarts, il y a quatre ans. Mais en ce moment, l'Argentine n'est pas au même niveau que la Belgique".



Les soucis de réalisme du Panama - 1 but en 5 matches en 2018 - n'inquiètent pas trop Gomez. "Nous nous sommes qualifiés pour le Mondial malgré ce problème (9 buts en 10 matches). Nous espérons pouvoir concrétiser nos occasions."



La compo du Panama contre la Belgique : Penedo - Murillo, R. Torres, Escobar, Davis - Gomez - Rodriguez, Cooper, Godoy, Barcenas - Perez