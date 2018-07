Giresse : "La France peut aller au bout du tournoi, peu d'équipes peuvent l'arrêter"

Alain Giresse, ex-footballeur (2ème au ballon d'or 1982) et entraineur, est désormais consultant pour Radio France et est en Russie depuis le début de la Coupe du monde. Deux fois demi-finaliste du Mondial avec les Bleus, le Français de 65 ans pose son regard à la fois sur le parcours de l'équipe de France (sa force et ses faiblesses) tout en préfaçant la rencontre face à l'Uruguay.

"La France n’a jamais battu l’Uruguay en phase finale de Coupe du monde. Ce sera, à mes yeux, un match différent de celui contre l’Argentine. L’Uruguay a montré un autre visage dans son engagement, dans sa détermination, dans sa solidarité ou dans son collectif. Ils ont, de plus, étudié le jeu des Français et ils vont être prudents quant à la possibilité de laisser des espaces à l’équipe de France, qui adore ça. La France n’aime pas les équipes qui défendent car les joueurs ont principalement besoin d’espace pour développer leur vitesse. L’équipe française est performante avec ses armes, notamment contre l’Argentine", a précisé Giresse au micro de notre collègue RTBF Pascal Scimè.

Et d'ajouter : "La France peut aller au bout du tournoi, peu d’équipes peuvent l’arrêter. Elle a cette capacité de percuter et de déstabiliser son adversaire sur des attaques rapides. L’équipe de France ne prend pas la possession du ballon à son compte. Les équipes regroupées obtiennent les faveurs du résultat je trouve, c’était d’ailleurs déjà le cas à l’Euro. Kylian Mbappé ? Il a un talent énorme. Il l’a déjà montré à Monaco et au PSG. Il faut que cela continue, qu’il maitrise son statut et tous les paramètres de son jeu. On devient un grand joueur quand on dure."