Gardel et Mussolini: l'Uruguay fête les 90 ans de la première Coupe du Monde de l'histoire

L'équipe de France en route vers le premier Mondial en Uruguay en 1930 - © STAFF - AFP

Finale : Uruguay - Argentine (4-2) - Coupe du Monde 1930 - 19/04/2018 La finale de la Coupe du monde se déroule dans le Stade Centenario entre l'Uruguay et l'Argentine. Le Belge John Langenus sera l'arbitre de la finale. L'Uruguay ouvre le score dès la 12e minute par Pablo Dorado, d'un tir à ras de terre. Les Argentins égalisent huit minutes plus tard par Carlos Peucelle. L'Argentine continue sa domination et prend l'avantage par son attaquant Guillermo Stábile à la 37e minute de jeu. En seconde mi-temps, l'Uruguay se rue à l'attaque et parvient à égaliser peu avant l'heure de jeu par Pedro Ceai. Dix minutes plus tard, Héctor Scarone adresse une passe à Santos Iriarte, qui envoie le ballon dans les filets et redonne l'avantage à son équipe. Héctor Castro ajoute un nouveau but de la tête dans les dernières minutes de jeu À la fin de la rencontre, Jules Rimet remet le trophée portant son nom.