La Coupe du Monde se poursuit ! RTBF.be/sport vous propose de suivre la finale en direct vidéo. Coup d'envoi de la rencontre à 17h.

Les Bleus veulent une deuxième étoile sur leur maillot. Les Croates rêvent d'une première. Dans les têtes des joueurs, une seule image, celle d'une Coupe du monde à soulever à l'issue de la finale France-Croatie, dimanche à Moscou.

Pour les Français, il y a une revanche à prendre sur soi-même après la défaite en finale de l'Euro-2016 à domicile face au Portugal (1-0 a.p.), il y a deux ans.

"On n'est pas arrivé si loin pour lâcher. Je connais le goût de la défaite en finale, c'est vraiment pas bon, très amer... On ne va pas l'aborder comme à l'Euro, on veut vraiment finir bien, avec le sourire", a lancé Paul Pogba, nouveau patron de l'équipe de France.

Le milieu de Manchester United veut croire que les leçons du passé ont été retenues. A l'Euro, "on pensait que c'était déjà fait, la mentalité n'était pas pareille, a confié Pogba. Franchement, quand on a gagné contre l'Allemagne (2-0 en demi-finale, ndlr), on pensait que c'était ça la finale. Contre les Portugais, avec leur parcours, on s'est dit que c'était gagné d'avance, c'était ça notre erreur. Maintenant, ce n'est pas pareil, on est tous conscients, concentrés".

Pour arriver en finale, la bande à Kylian Mbappé a éliminé la Belgique, bourreau du Brésil de Neymar en quart de finale.