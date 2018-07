France-Belgique : la demi-finale en six duels

Toutes les grandes équipes ont besoin d’un grand gardien. La Belgique et la France peuvent compter sur deux derniers remparts en forme. Sans doute avec l’Anglais Pickford , les meilleurs du tournoi. Parfois irrégulier cette saison en club, le duo a haussé le curseur en Russie. Ils ont tous les deux été brillants en quarts de finale. Chacun dans son style, le bouillant Thibaut Courtois et le placide Hugo Lloris auront à nouveau un rôle primordial à jouer.

Kompany – Varane : Le maître et l'aspirant

Eclosion précoce, aisance technique et une certaine idée de l'élégance, les points communs entre Vincent Kompany et Raphaël Varane sont nombreux. Pour des raisons différentes, ils sortent d’une saison compliquée en club. Mais ils arrivent en forme au bon moment. Le défenseur du Real a lancé la France vers la qualification contre l’Uruguay. Après des débuts hésitants contre le Japon, on a retrouvé le Vince The Prince que l’on aime contre le Brésil : présent dans les duels et leader charismatique.