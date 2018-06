La Coupe du Monde se poursuit! RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo le match France-Australie. Coup d'envoi de la rencontre à 12h.

Vingt ans après le jour de gloire du football tricolore, la France rêve secrètement d'ajouter une 2e étoile sur son maillot bleu. Finaliste de l'Euro, il y a deux ans à domicile, elle est logiquement citée parmi les favoris du 2e rang, derrière le trio Allemagne, Brésil, Espagne. Didier Deschamps, qui a troqué son brassard de capitaine de 1998 pour le survêtement de sélectionneur depuis 2012, dispose d'une très belle génération de talents offensifs. Tout le contraire d'il y a 20 ans. Si les Bleus doivent briller ce sera grâce à leur capacité à transpercer les défenses. Premier test, samedi midi à Kazan, face aux athlétiques Australiens.

Deschamps n'a eu que l'embarras du choix pour composer son secteur offensif. Il a laissé à la maison les Benzema, Lacazette et autre Ribéry afin de privilégier la jeunesse et le collectif. Avec Olivier Giroud incertain, il est possible que ce sera le trio Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé qui va s'attaquer aux stakanovistes des qualifications, l'Australie a en effet dû disputer 22 rencontres (dont deux de barrage contre le Honduras) avant d'obtenir son billet pour la Russie.

A l'image des Etats-Unis lors du dernier match de préparation des Bleus, l'Australie va surtout tenir la comparaison sur le plan physique et espérer une erreur défensive des Français. L'absence de Laurent Koscielny a affaibli l'axe central et les latéraux Sidibé et Mendy ne sont pas au sommet de leur condition alors que le gardien Hugo Loris n'est pas non irréprochable. Reste l'énigme Pogba. Le médian des Red Devils est capable de tout surtout dans un grand jour.

Le coach de l'Australie Bert van Marwijk, arrivé en janvier après avoir été débarqué par l'Arabie Saoudite, n'a pas vraiment eu le temps de mettre sa griffe sur les Socceroos. Du coup, ils miseront davantage sur leurs deux prochains adversaires, le Danemark et le Pérou, pour tenter de se frayer un chemin en 1/8e de finale comme en 2006.