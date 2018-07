Forsberg : "Ce que nous réussissons me donne presque envie de pleurer"

L'ailier suédois Emil Forsberg a inscrit l'unique but du match Suède - Suisse, qualifiant la Suède pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football. "C'est tellement énorme d'avoir gagné un match de cette façon aussi extraordinaire", a déclaré le joueur du RB Leipzig après la victoire 1-0 des Suédois.

"La Suisse n'a pas eu d'occasions. Ce que nous réussissons à faire me donne presque envie de pleurer. C'est important de croire en ce que nous faisons. Nous avons confiance en nous et si nous faisons ce que nous devons faire en attaque et en défense, cela paye. Nous sommes en quarts de finale, cela prouve que ce que nous faisons est vraiment bien. Je suis tellement fier. On est en quarts de finale", ajoute Emil Forsberg, qui a été élu Homme du match.

La Suède n'avait plus atteint les quarts de finale du Mondial depuis 1994 aux Etats-Unis. Thomas Brolin et compagnie avaient alors été jusqu'en demi-finales.