Football Made in Russia : une série réalisée par Pascal Colson et Kenneth Rawlinson.

Filmée durant un an, 5 voyages, des dizaines de milliers de kms parcourus, dans le froid et dans le chaud, à travers toute la Russie. Football Made in Russia célèbre la passion des Russes pour le football à travers une série de 30 capsules d’1min30. La série est composée d’histoires émouvantes, drôles et décalées qui reflètent l’optimisme et la créativité des Russes. Elle présente les Coupes du monde qui sont jouées tous les jours par les équipes, les amis et les communautés à travers la Russie.

À découvrir chaque jour, dans "Place Diables Rouges".