Fernando Hierro, nouveau sélectionneur de l'Espagne, reçoit l'aide de trois adjoints

Nommé mercredi à la tête de la sélection espagnole, quelques heures après le renvoi de Julen Lopetegui, Fernando Hierro emmène déjà la "Roja" jeudi à Sotchi où elle doit rencontrer le lendemain soir (20h00) le Portugal dans le choc du groupe B et sans doute de la plus belle affiche de ce début de Mondial de football en Russie.

Non seulement Lopetegui a quitté la sélection, réunie à Krasnodar, mais aussi ses trois adjoints.

Du coup, la fédération espagnole a dû dépêcher par avion au plus vite trois entraîneurs qui doivent épauler dans sa tâche l'ancien libero de charme du Real Madrid dont l'expérience comme entraîneur est assez limitée. Hierro n'a été entraîneur en chef qu'une saison en D2 espagnole à Oviedo en 2016-2017, après avoir occupé pendant une saison, en 2014-2015, la fonction d'adjoint de Carlo Ancelotti au Real Madrid.

Dès lors, ses adjoints joueront un rôle non négligeable.

Le trio est composé de l'ancien défenseur international Carlos Marchena, 38 ans, champion d'Europe en 2008 et du monde en 2010, de Julian Calero Fernandez, entraîneur du club de 3e division espagnole CDA Navalcarnero et ancien adjoint de Hierro à Oviedo, et du préparateur physique Juan Carlos Martinez Castrejon.