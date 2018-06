Farfan regardera le dernier match du Pérou depuis l'hôpital

Emmené à l'hôpital suite à un choc avec un équipier samedi à l'entraînement, le Péruvien Jefferson Farfan devra suivre le match du Pérou mardi contre l'Australie depuis sa chambre d'hôpital. "J'aurais tout fait pour être avec mes amis sur le terrain mais je dois rester ici", déclaré le joueur de 33 ans, toujours en observation.

Le Pérou préparait son troisième match du groupe C sur le terrain du Dinamo Moscou quand Farfan a heurté un équipier tête contre tête. Victime d'un traumatisme cranien, l'attaquant du Lokomotiv Moscou a perdu connaissance et a directement été emmené à l'hôpital le plus proche où il a retrouvé ses esprits.

Battus 1-0 par l'Australie et la France, 'Los Incas' sont déjà éliminés de cette Coupe du monde.

Titulaire contre la France, Farfan a dû se contenter de monter au jeu contre l'Australie.