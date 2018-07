Exploit russe à Moscou, l'Espagne est éliminée aux tirs au but

Poussés par le public, les Russes résisteront aux offensives espagnoles bien timides et garderont leur sang froid au moment des tirs au but.

Dominateurs au niveau de la possession (plus de 1000 passes tentées: un record), les Espagnols ont rarement inquiété Akinfeev , très attentif à chaque fois qu'il a été sollicité et impérial lors des tirs au but. L'auto-but d 'Ignashevich avait permis à la Roja de mener au score (12e) mais Dzyuba avait relancé les siens sur penalty en fin de première période (41e).

La Russie a créé l’exploit en venant à bout de l’Espagne en huitièmes de finale du Mondial au terme de la séance de tirs au but (4-3), nécessaires pour départager les deux équipes qui s'étaient quittées sur le score de 1-1 après 120 minutes. Les erreurs décisives aux onze mètres ont été commises par Koke et Iago Aspas .

Le résumé

La Russie choisit un schéma plus défensif pour contrer l’Espagne avec une défense à trois. Chershesov décide également de se priver de Cheryshev, buteur à trois reprises en phase de poules. Côté espagnol, Fernando Hierro se passe d’Andres Iniesta et de Carvajal. Asensio et Nacho sont titulaires.

Fidèle à sa tradition, l’Espagne prend le jeu en main et fait circuler. La première occasion franche est la bonne. Sur un coup franc botté au deuxième poteau par Asensio, Sergio Ramos sort vainqueur du duel physique avec Ignashevich qui dévie maladroitement du mollet dans son propre but. La Russie devient la première équipe depuis 1966 à inscrire deux buts contre son camp dans un même tournoi.

Dominateurs, les Espagnols privent les Russes de ballon mais ne sont guère plus incisifs. Ils en payent le prix cher en fin de première période. Et c’est une nouvelle phase arrêtée qui se révèle décisive. Sur un corner russe, Dzyuba saute plus haut que tout le monde et frappe de la tête vers le but mais trouve la main de Pique sur son chemin. C’est indiscutablement penalty, le 26e de cette Coupe du monde. Une opportunité que l’attaquant du Zenit St-Petersbourg ne peut pas manquer et qui lui permet d’inscrire son troisième but dans ce Mondial (41e).

La Roja n’est pas beaucoup plus entreprenante en deuxième période alors que la Russie semble plus en verve et ose s’afficher avec plus de continuité dans le camp adverse. Aucune des deux équipes n’est pourtant capable de se créer d’occasion franche. Il faut attendre la 85e pour voir une vraie tentative au but. Iniesta, monté au jeu à la 67e pour Silva, oblige alors Akinfeev à s’étendre de tout son long pour sauver les siens.

Accablés par la chaleur intense, les 22 acteurs filent donc en prolongation, la première de ce Mondial.

Toujours avec la main mise sur la rencontre, l’Espagne tente de percer le mur russe, qui résiste sans velléités offensives. La meilleure occasion de ces 30 minutes supplémentaires sera pour Rodrigo dont la frappe sera détournée par un Akinfeev hyper-attentif (109e).

Impressionnants de sang froid, les russes feront finalement la différence lors des tirs au but où Akinfeev s'érigera en héros.

Cette rencontre passera à l'histoire également pour un autre événement : la montée au jeu d'Alexsandr Erokhin, 4e remplacement des Russes durant la rencontre. Une première dans un Mondial.