"Et Um, et Ti, et Umtiti", le chant du Mondial ?

Arnaud, Jérémie et Alexandre sont trois potes français venus de Toulouse et Montpellier. Après le match contre la Belgique (et après avoir sportivement reconnu que les Diables auraient pu gagner), ils ont inventé un chant à la gloire de Samuel Umtiti, décrié en France avant le début du Mondial mais devenu un héros après son but de cette demi-finale. Pour le rythme de la chanson, ils se sont (évidemment) basés sur le célèbre 'Et 1, et 2, et 3 zéros' de 1998...

Le nouveau chant du Mondial ? Pas sûr...