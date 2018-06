Espagne-Maroc : les compositions (LIVE vidéo 20h)

La Coupe du Monde se poursuit! RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo le match Espagne-Maroc. Coup d'envoi de la rencontre à 20h.

L'Espagne et le Portugal pointent, avec quatre points, en tête du groupe B de la Coupe du monde à la veille de la dernière journée. L'Espagne défiera le Maroc, d'ores et déjà éliminé, lundi à Kaliningrad (20h) alors que la 'Seleção' affrontera l'Iran (3 pts) simultanément à Saransk.

L'Espagne, qui a eu besoin d'un but quelque peu chanceux pour battre les Iraniens, affrontera le Maroc. Déjà éliminée, l'équipe entraînée par le Français Hervé Renard a promis de terminer son Mondial, le premier depuis 1998, en "montrant qu'elle était une équipe qui jouait au foot" et en prenant "des risques". La phalange de Fernando Hierro devra donc se montrer concentrée et appliquée pour ne pas se laisser surprendre par des 'Lions de l'Atlas' revanchards.

En huitièmes de finale, le premier du groupe B défiera le second du groupe A et inversement. Au moment de monter sur le terrain, Espagnols, Portugais et Iraniens sauront qui de la Russie ou de l'Uruguay aura remporté le duel décisif dans la poule A.